بيان من وزارة المالية رداً على تصريح نُسب للوزير بشأن سعر الدولار

2021/06/10 | 11:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة المالية، الخميس، تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر صرف الدولار.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت الوازرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 حزيران 2021)، أنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ لوزير المالية علي عبدالامير علاوي ( ان قيمة ال 100 $الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي (٣٠٠) الف دينار لكل (١٠٠ $)".

وأكدت وزارة المالية ان "تناقل البعض لمثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة والتي لا اساس لها من الصحة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام".

ودعت الوزارة الى "اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال المكتب الإعلامي لوزارة المالية وزيارة الموقع الألكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك وتويتر".

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