قصف عنيف على منطقة إدلب بسوريا.. ومقتل المتحدث الرسمي باسم جبهة النصرة

2021/06/10 | 11:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إخبارية، الخميس بمقتل المتحدث الرسمي باسم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، في قصف شمل مناطق عدة من محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل سورية معارضة موالية لتركيا.

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