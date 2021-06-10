المالية تنفي تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر الدولار

2021/06/10 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادنفت وزارة المالية، اليوم الخميس، تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر صرف الدولار.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ لوزير المالية علي عبد الامير علاوي (ان قيمة الـ 100 دولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 الف دينار)، عار عن الصحة".

واضاف ان "مثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام"، داعيا الى "اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال المكتب الإعلامي لوزارة المالية وزيارة الموقع الألكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك وتويتر".

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