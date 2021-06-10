2021/06/10 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا /حددت رابطة المحترفين الإماراتية التاسع عشر من آب المقبل، موعداً لانطلاق الموسمالكروي الجديد 2021-2022، الذي يشمل دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي ودوري تحت 21 عاماً.وستشهد الفترة المقبلة، عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركاء من اندية وممثلي القنوات المالكة للحقوق لاعتماد المقترح النهائي لاجندة الموسم المقبل لجميع البطولات وتحديد المواعيد وفق أفضل العمليات الفنية والتسويقية والتنظيمية./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التاسع عشر من آب موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في الامارات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التاسع عشر من آب موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).