الاسبوع المقبل .. افتتاح متحف الاطفال في / اللوفر ابوظبي / بمعرض

2021/06/10 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / يعود متحف الاطفال في / اللوفر ابوظبي / بحلته الجديدة بمعرض "مشاعري ..مغامرة جديدة في عالم الفن"، وهو معرض تفاعلي للأطفال يتيح لهم التعرّف على مشاعرهم واستكشافها من خلال الأعمال الفنية والتجارب التفاعلية.يستقبل المعرض زواره ابتداءً من 18 يحزيران الجاري وحتى العام 2023، ليقدم 10 أعمال فنية و4 محطات تفاعلية لتعريف الأطفال بالمشاعر وكيفية تحديدها.يجمع المعرض ما بين الترفيه والتثقيف، ويشجّع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات، واولياء امورهم على التعرّف إلى المشاعر المختلفة وكيفية اكتشافها من خلال التجارب التفاعلية والالعاب./ انتهى

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