توضيح اسباب استبعاد الوجبة الثانية من المرشحين العراقيين

2021/06/10 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مفوضية الانتخابات في العراق، عن تفاصيل استبعاد الوجبة الثانية من المرشحين للانتخابات المقبلة....

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