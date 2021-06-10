شاهد: احدث الهجمات التي ضربت قواعد أمريكية في العراق

2021/06/10 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هجوم آخر من ضمن مسلسل هجمات متواصلة، استهدف عدد من الصواريخ قاعدة بلد الجوية الأميركية الواقعة في محافظة صلاح الدين العراقية....

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