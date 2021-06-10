الشعلان: التواجد الأميركي بات يهدد النسيج الوطني العراقي

2021/06/10 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن كتلة بدر عدي الشعلان، الخميس، واشنطن بشن عدوان على العراق من اجل ضرب النسيج الاجتماعي، مبينا أن بقاء القوات الأمريكية في العراق فترة ...

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