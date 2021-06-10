وزارة المالية تنفي تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر صرف الدولار

2021/06/10 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر صرف الدولار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ لوزير المالية علي عبد الامير علاوي (ان قيمة الـ 100 دولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 الف دينار)، عار عن الصحة".

واضاف ان "مثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام"، داعيا الى "اعتماد الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية".

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