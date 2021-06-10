2021/06/10 | 11:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر صرف الدولار.وقالت الوزارة في بيان، ان “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ لوزير المالية علي عبد الامير علاوي (ان قيمة الـ 100 دولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 الف دينار)، عار عن الصحة”.واضافت ان “مثل هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تنفي تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تنفي تصريحاً نسب لوزيرها بشأن سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).