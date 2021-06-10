الكويت الوطني: مخاطر أسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي في المدى القريب

2021/06/10 | 11:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: وصلت أسعار النفط مؤخراً إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عامين، إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل مطلع يونيو الجاري وذلك بدعم من المؤشرات الدالة على تسارع وتيرة نمو الطلب العالمي في الوقت الذي ظلت فيه الامدادات …

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