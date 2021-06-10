بيان من المالية حول اقتراب الدولار من 300 الف دينار في العراق

2021/06/10 | 11:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة المالية، الخميس، تصريحا نسب لوزيرها بشأن القيمة الحقيقة لسعر صرف الدولار والتي تعادل 300 الف دينار عراقي لكل 100 دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (10 حزيران 2021)، ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسب لوزير المالية علي عبد الامير علاوي (ان قيمة الـ 100 دولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 الف دينار)، عار عن الصحة".

واضاف ان "مثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام"، داعيا الى "أعتماد الأخبار والمعلومات من خلال المكتب الإعلامي لوزارة المالية وزيارة الموقع الألكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك وتويتر".

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