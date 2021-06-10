ضبط معاملات قروض متلكئة السداد بقيمة 11 مليار دينار

2021/06/10 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط أوليات قروض متلكئة السداد بقيمة أحد عشر مليار دينار في محافظة واسط.

وأكدت الهيئة في بيان أن الفريق التابع لها تمكن من ضبط أكثر من اربع مئة معاملة دائرة التدريب المهني قسم العمل الاتحادي في المحافظة لم يتم سداد مبالغها منذ عام الفين وثلاثة عشر مشيرة الى ان قيمة تلك القروش تصل الى احد عشر مليار دينار إضافة الى قبول كفالة ست مئة شخص من منتسبي مديريات شرطة المحافظة من دون أخذ تعهد من دائرة الكفيل لافتة الى تقديم المعاملات الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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