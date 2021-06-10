رويترز: العراق يعد اكثر الدول العربية تضررا من حيث اصابات كورونا

2021/06/10 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهر إحصائية نشرتها وكالة رويترز أن الوفيات جراء الإصابة بكورونا قاربت الأربعة ملايين حول العالم فيما بلغت الإصابات أكثر من مئة وأربعة وسبعين مليون اصابة.

وبينت الإحصائية تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مئتين وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر سنة الفين وتسعة عشر، وأشارت الإحصائية الى ان العراق يعد من اكثر الدول العربية تضررا من حيث الإصابات فيما سجلت الولايات المتحدة اعلى إصابات على مستوى العالم.

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