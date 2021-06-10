2021/06/10 | 11:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، إنها ستلغي استخدام أقنعة الوجه في معظم الأماكن العامة، وستسمح بحضور 25 ألف مشجع، مباريات بطولة أوروبا، التي ستقام في العاصمة كوبنهاغن.وجاءت هذه القرارات بعد تخفيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدنمارك تسمح بحضور جماهيري كبير في بطولة أمم أوروبا المركز الخبري الوطني.

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