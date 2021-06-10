2021/06/10 | 11:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تنفي تصريحا نسب لوزيرها حول الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تنفي تصريحا نسب لوزيرها حول الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).