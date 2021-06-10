حددت تسعيرة للمولدات غير المشمولة بالحصة الوقودية.. محافظة ببغداد “تتوعد” مخالفي التسعيرة باجراءات صارمة

2021/06/10 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توعدت محافظة بغداد، باتخاذ اجراءات قانونية صارمة لأصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرات المحددة.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس الكلابي للوكالة الرسمية، إنه” بتوجيه من محافظ بغداد عٌقد اجتماع في ايار الماضي مع مسؤولي الوحدات الإدارية ومديري النواحي والقائممقامين، بحضور عدد من النواب والمحافظ، لبحث ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المولدات الاهلية والحكومية في العاصمة”.

واضاف، أنه” تمخض خلال الاجتماع الكثير من المحاور ، حيث لوحظ خلاله بأن هناك تفاوتاً في تجهيز الطاقة بين منطقة واخرى، بسبب سوء التوزيع من قبل وزارة الكهرباء”، مبيناً أنه” تم تخويل المسؤولين في الوحدات الإدارية بتحديد سعر الامبير لمناطقهم حسب نوع التجهيز للطاقة”.

وتابع أنه “تم تحديد سعر 9 آلاف دينار للتشغيل الصيفي و14 ألف دينار للتشغيل الذهبي، مع اضافة الف او الفي دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية.

وأشار إلى أن محافظ بغداد وجه جميع اقسام المحافظة بمتابعة الشكاوى التي ترد من قبل المواطنين بشأن المولدات، مؤكداً أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية للكثير من اصحاب المولدات وزجهم في التوقيف وفق قانون العقوبات 240 وحسب الضوابط المعمول بها قضائيا”.

وحذر الكلابي اصحاب المولدات من عدم الالتزام بالتسعيرات المحددة، مؤكداً ان المخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.

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