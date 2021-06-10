السليمانية تطالب الصحة العالمية بالتدخل والمساعدة: وباء آخر يقتحمنا!

2021/06/10 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرّت دائرة الصحة العامة في محافظة السليمانية، الخميس، من تفشي وباء الكوليرا في المحافظة في حال عدم السيطرة على مرض الإسهال الذي بدأ يتضاعف بين السكان في الفترة الأخيرة، داعية منظمة الصحة العالمية إلى تقديم يد العون لها.

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وقال مدير الدائرة صباح هورامي في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (10 حزيران 2021)، إن "هذا الموسوم هو موسوم تفشي مرض الكوليرا وقد وضعنا الخطط للسيطرة على هذا الوباء، وقد طلبنا من منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية تقديم يد العون في حماية المجتمع بعد انتشار الإسهال".

وأضاف أن "الإحصائيات المتوفرة بين أيدينا مبعث للخوف والشعور بالخطر حيث ارتفعت نسبة الإصابة بمرض الإسهال إلى ثلاثة أضعاف".

واشار الى ان "مجموعة كبيرة من الأشخاص يعانون من مرض الاسهال ونحن متخوفون بأنه إذا لم تتم السيطرة على هذا المرض فإنه من المحتمل أن يتفشى على إثره مرض الكوليرا".

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