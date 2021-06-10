صفعة ماكرون.. دلالات عن الغضب والتطرف وغياب القوى السياسية

2021/06/10 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت حادثة الصفعة التي واجهها إيمانويل ماكرون خلال جولة داخل فرنسا يوم الثلاثاء الماضي جدلا بين الحكومة التي ترى أنه "تصرف معزول" وبعض المحللين الذين يتساءلون عن درجة رفض رئيس الدولة التي يترجمها هذا الفعل قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.

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