وزير الخارجية العراقي يستقبل متحدث الخارجية الإيرانية في بغداد

2021/06/10 | 12:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين ،اليوم الخميس، المتحدث باسم الخارجيّة الإيرانيّة سعيد خطيب زاده، الذي يجري زيارة رسمية إلى بغداد بدعوة من نظي...

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