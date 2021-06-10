مانشستر يونايتد يرفض التحاق زيدان بمنتخب الشباب

2021/06/10 | 12:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعرفضَ نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي التحاق لاعبه العراقي المحترف (إقبال زيدان) بصفوف منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الشباب التي ستقام في مصر. وقالَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد في بيان للهيئة التطبيعية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أرسل بريداً إلكترونياً (ايميل) يرفض فيه التحاق لاعبه العراقي (إقبال زيدان) بمنتخب الشباب بسبب إجراءات السفر المتعلقة بالجائحة وحاجة النادي إلى خدماته في الفترة الحالية". وأضافَ: ان" لجنة المغتربين أكملت الأوراق الخاصة بلاعب لاتسيو الايطالي (شوان ماركو سيروان)، ومن المؤمل التحاقه بصفوف المنتخب في معسكر مصر التدريبي قبل انطلاق البطولة العربية".وتابعَ ، أن: " الجهاز الفني لمنتخب الشباب عمل على توجيه دعوات لأغلب اللاعبين المحترفين الجيدين ممن تسمح أعمارهم بالتواجد مع منتخب الشباب، ولكننا اصطدمنا برفض بعض الأندية كما حصل مع ناديي مانشستر يونايتد وفيكتوريا كولن لالتحاق لاعبيها، لاسيَّما المتميزون ممن كنا ننتظر تواجدهم مع ليوث الرافدين في البطولة".واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: " لا يوجد فرق بين لاعب محترف ومحلي، وكل مَن يخدم المنتخب سيتواجد معنا في الفترة المقبلة" .

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