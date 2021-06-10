لندن وواشنطن توقعان “ميثاقا أطلسيا” جديدا لتعزيز العلاقات

2021/06/10 | 12:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنكيس العلم البريطاني فوق مبنى البرلمان بوسط لندن في التاسع من نيسان/أبريل 2021 بعد إعلان وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية © ا ف ب هيكلاس هالن لندن (أ ف ب) – أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن سيوقعان خلال لقائهما الأول الخميس “ميثاقا […]

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