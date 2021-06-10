2021/06/10 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت مديرية إجرام بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم في العاصمة، يقوم بإعطاء حفيده الرضيع مواد مخدرة مع الكحول وتسبب بمقتله.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جد يدس المخدرات والكحول بحليب حفيده..



جريمة قتل رضيع في بغداد المركز الخبري الوطني.

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