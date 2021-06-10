2021/06/10 | 12:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة المالية، اليوم الخميس، تصريحا نسب لوزيرها بشأن القيمة الحقيقة لسعر صرف الدولار والتي تعادل 300 الف دينار عراقي لكل 100 دولار.وقالت الوزارة في بيان لها ان “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الإخبارية حول تصريح نسب لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي (ان قيمة الـ 100 دولار الحقيقية مقابل الدينار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تنفي تصريح منسوب لوزيرها حول اقتراب الدولار من 300 الف دينار first appeared on النور نيوز.

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