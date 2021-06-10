وثيقة: القائد العام يكلف الفريق الركن سعد حربية بمهمة أمنية جديدة

2021/06/10 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، بانتداب الفريق الركن سعد حربية من وزارة الدفاع الى الداخلية وتوليه قيادة مديرية شرطة محافظة ذي قار، وقيادة عمليات سومر.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (10 حزيران 2021)، فإن القائد العام للقوات المسلحة قرر تكليف الفريق الركن سعد عاتي مغامس الحربية بمنصب قيادة شرطة محافظة ذي قار بالإضافة الى قيادة عمليات سومر.

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