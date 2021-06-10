بسبب السعودية.. قطر تشتري حقوق بث دوري أبطال أوروبا بثمن منخفض

2021/06/10 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظت شبكة "beIN" القطرية بالحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 600 مليون دولار، حسبما أفاد موقع "بلومبيرغ".

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