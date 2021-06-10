شرطة بغداد تعلن حصيلة اسبوعية 'كبيرة' لممارساتها الامنية

2021/06/10 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حصيلة نشاطات قيادة شرطة بغداد خلال اسبوع.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، وفي إطار جهود شرطة بغداد بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية، فإن العمليات الامنية خلال الاسبوع الماضي اسفرت عما يلي:

- القبض على متهم وفق المادة 4 ارهاب (8).- القبض على مطلوب وفق المادة 2 ارهاب (دكة عشائرية) (5).- القبض على متهم بالقتل (10).- القبض على متهم بالسرقة (7).- القبض على متهمين بالابتزاز الإلكتروني (2).- القبض على متهم يحمل هوية مزورة (15).- القبض على حائزي أسلحة نارية غير مرخصة (13).- القبض على متهمين بالاغتصاب (5).- تنفيذ أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة (420).- القبض على مروجي المؤثرات العقلية (21).

- ضبط عجلة مسروقة (10).- ضبط عجلة ودراجة مع مخالف (360).- ضبط عجلات تحمل مواد غير مرخصة (33).- القبض على بنغلادش الجنسية لانتهاء مدة الإقامة (25).- القبض على متهمين بقضايا نزاهة (3).- ضبط عجلات عليها إشارة ضبط (10).- ضبط عجلات تحمل مادة الدجاج بشهادة بيطرية مزورة (7).- ضبط دراجات نارية تسير بالإتجاه المعاكس (330).- ضبط دراجات نارية يستقلها أكثر من شخص (440).- أزالة تجاوزات من قبل قسم شرطة امانة بغداد (352).- توجيه إنذارات من قبل قسم شرطة امانة بغداد (14).- القبض على متسولين (255).

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