وكالة الاستخبارات تعلن عن 'صيد ثمين' في بابل

2021/06/10 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهم يتاجران بالاسلحة والاخر يتاجر بالبشر في محافظة بابل.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وبعمليتين منفصلتين بمحافظة بابل نفذتا من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اسفرت الاولى عن القاء القبض على اثنين من تجار الاسلحة بعد نصب كمين محكم لهما وبالجرم المشهود وبحوزتهما (٥) بنادق كلاشنكوف و(١٩) مسدس مختلف الانواع و(٣) حاويات BKC و(٥٧) شريط لاسلحة مختلفة و(٥) مخازن M4".

واضاف البيان، ان "العملية الثانية نتج عنها القاء القبض على احد المتاجرين بالبشر بعد تشكيل فريق عمل مختص ومداهمة منزلة استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وقد تم العثور (طفلة) داخل منزله والذي اعترف من خلال التحقيق قيامه بشرائها مبلغ ( 6 ) ملايين دينار عراقي لغرض المتاجرة بها".

وتابع انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بالاسلحة المضبوطة والطفلة المتاجر بها".

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