ميسي قد ينهي مسيرته الكروية في إنتر ميامي الأميركي

2021/06/10 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – من المرجح أن ينهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني مسيرته الكروية مع نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة، كجزء من عقد جديد مدته عشر سنوات بين “البرغوث” والنادي الإسباني، بحسب ما أكد الأربعاء أحد مالكي النادي الأميركي.ونقلت صحيفة “ميامي هيرالد” عن خورخي ماس قوله “أنا متفائل بأن […]

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