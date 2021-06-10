مقتل ضابطين فلسطينيين وأسير محرر في تبادل اطلاق نار بالضفة الغربية

2021/06/10 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتى الفلسطيني أشرف أحمد (17 عاما) يقف أمام جدار الصقت عليه صور “شهداء” سقطوا في الانتقاضتين الفلسطينيتين (1987-1993) و(2000-2005) في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة في 17 أيار/مايو 2021 © ا ف ب جعفر اشتية جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مقتل ثلاثة فلسطينيين في مدينة […]

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