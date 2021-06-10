2021/06/10 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح الحزب الديمقراطي الكردستاني ازدياد استهداف القواعد العسكرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال عضو الحزب ريبين سلام إن الهجمات الجديدة على القواعد الأميركية هي جزء من الحملة الانتخابية مشيرا الى أن هذه الهجمات تضر بآلية تطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وشدد سلام على ضرورة التعاون المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها لمنع إطلاق صواريخ الفصائل المسلحة باتجاه أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي يرجح ازدياد الهجمات مع اقتراب موعد الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي يرجح ازدياد الهجمات مع اقتراب موعد الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).