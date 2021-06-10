خلية الإعلام الأمني: استهداف مطار بغداد الدولي بـ3 طائرات مسيرة

2021/06/10 | 13:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كسفت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، مساء أمس الأربعاء، من قبل جماعة خارجة عن القانون.وأوضحت خلية الإعلام الأمني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، أنه تم اسقاط طائرة، وسيتم …

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