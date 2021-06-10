الشابندر عن الانتخابات: الجميع سيسقط بسبب الغسيل القذر!

2021/06/10 | 13:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد السياسي العراقي عزت الشابندر، الخميس، ما يجري من تنافس انتخابي "هابط"، بحسب تعبيره.

وقال الشابندر في تغريدة (10 حزيران 2021): "ندين بشدة المستوى الهابط للتنافس الانتخابي بين الاطراف السياسية المختلفه حيث بدأت ادواته تمس البيوتات والحرمات التي قدس الله سرها".

وأضاف: "الديمقراطية فرصة محصنه للتنافس الكفوء على الفوز بثقة الناس وليس لنشر الغسيل القذر بينهم وعندها يسقط الجميع".

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