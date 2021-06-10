هل ستزود روسيا العراق بمنظومة “‏S-400‎‏” ومقاتلات “‏Su-57‎‏”؟

2021/06/10 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كتب رومان تيوكافكين، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”، تحت العنوان “تقدير ‏احتمال تزويد العراق بـ إس-400 وسو-57″، حول مدى واقعية اقتناء العراق ‏منظومات السلاح الروسية الحديثة‎.‎ وجاء في المقال، الذي نشرته روسيا […]

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