2021/06/10 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني كتب رومان تيوكافكين، في “موسكوفسكي كومسوموليتس”، تحت العنوان “تقدير احتمال تزويد العراق بـ إس-400 وسو-57″، حول مدى واقعية اقتناء العراق منظومات السلاح الروسية الحديثة. وجاء في المقال، الذي نشرته روسيا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستزود روسيا العراق بمنظومة “S-400” ومقاتلات “Su-57”؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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