صحة النجف تعلن عن الموقف الوبائي اليومي: 251 إصابة جديدة

2021/06/10 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 1763 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، وتم تسجيل 251 حالة اصابة جديدة، مقابل 177 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة خلال اليوم”.وأوضحت صحة النجف ان […]

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