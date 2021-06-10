عمليات سومر تنشر دوريات على الطريق الدولي لحماية ارتال الدعم اللوجستي

2021/06/10 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة عمليات سومر، عن خطة أمنية خاصة لمنع استهداف الارتال العسكرية وارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي والشركات المتعاقدة معه.

اذ اكد قائد عمليات سومر الفريق سعد حربية في تصريحات صحفية إن تكرار استهداف الارتال العسكرية وارتال الدعم اللوجستي والشركات المتعاقدة مرفوض وغير مقبول به امنيا، سيما وان الشركات عراقية وتقوم بنقل معدات عسكرية لصالح وزارتي الدفاع والداخلية من خلال التحالف الدولي كونه هو الجهة المتعاقدة.

وأضاف أنه تم وضع خطة امنية لحماية هذه الارتال المارة على الطريق السريع ضمن حدود محافظ ذي قار الادارية من البصرة وحتى المثنى ونشر دوريات لهذا الغرض.

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