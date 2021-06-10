محما خليل: الجهات الحكومية لم تقدم أية مساعدات للمتضررين من حريق مخيم شاريا

2021/06/10 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب قائممقام قضاء سنجار محما خليل عن استيائه من تأخر تقديم المساعدات للمتضررين من حريق مخيم شاريا للنازحين.

وأكد خليل ان الجهات الحكومية لم تقدم أية مساعدات أو تعويضات للمتضررين من الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا للنازحين بمحافظة دهوك يوم الجمعة الماضي، وتسبب في احراق عدد كبير من خيم النازحين وممتلكاتهم، مضيفا ان أهالي القضاء ابلغوا وزيرة الهجرة والمهجرين خلال زيارتها الأخيرة الى المنطقة امتعاضهم من نقل عائلات داعش الى الموصل بدلا من إعادة النازحين والمهجرين الى مناطقهم.

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