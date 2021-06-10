المركزي العراقي يقرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية

2021/06/10 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.‏ وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “لأغراض تلبية الطلبات ‏على العملة الأجنبية ولغرض […]

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