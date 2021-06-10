المالية: علاوي لم يصرح بأن قيمة المئة دولار هي 300 الف دينار عراقي

2021/06/10 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة المالية صدور تصريح من الوزير علي علاوي بشأن القيمة الحقيقية للدينار العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تصريح نسب لوزير المالية مفاده ان القيمة الحقيقية لكل مئة دولار أميركي هي ثلاث مئة دينار عراقي لا أساس له من الصحة، مؤكدة ان تناقل البعض لمثل هذه التصريحات والأخبار غير المسؤولة يهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وارباك الرأي العام، في حين دعت الوزارة الى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال المكتب الإعلامي لها وصفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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