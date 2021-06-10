النجف تسجل 251 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/10 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، تسجيل 251 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وذكرت الدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اجراء 1763 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، أظهرت اصابة 251 حالة من بينها 12 اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف".

وأضاف البيان، ان "حالات الشفاء الجديدة بلغت 177 حالة"، مؤكداً "عدم تسجيل وفيات".

وتابع: "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 61215

مجموع حالات الشفاء : 54463

مجموع الوفيات : 522

مجموع الحالات تحت العلاج : 6230

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4092".

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