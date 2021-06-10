صحة البصرة تشكل مجلساً تحقيقياً بشأن وفاة أم وطفلها بخطأ طبي

2021/06/10 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةشكلت دائرة صحة البصرة مجلساً تحقيقياً ولجنة خاصة لمتابعة قضية ادعاء عائلة بصرية من قضاء المدينة شمال المحافظة حول وفاة ابنتهم جراء خطأ طبي تسبب بوفاة الامرأة التي دخلت بشكل طبيعي للإنجاب لكن الادعاء انها اعطيت مغذي وغيرها ما تسبب بوفاتها.

وقال مديرعام صحة المحافظة عباس التميمي لـ ( بغداد اليوم )، إن "لجنة خاصة رفيعة المستوى توجهت اليوم لقضاء المدينة وفتحت تحقيقاً بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث"، مبيناً أن "عائلة المتوفية ادعت وفاتها بخطأ طبي وقدمت شكوى رسمية للدائرة ما جعل صحة المحافظة تفتح تحقيقاً بالحادث وهذا من واجبها لإظهار الحقيقة لذوي المتوفية والرأي العام".

واضاف أن "الدائرة لا تهمل مثل هكذا شكوى فهي مهمة وحياة الناس مهمة وبتالي فأن التحقيق جدّي لمعرفة حقيقة الوفاة".

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