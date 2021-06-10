2021/06/10 | 13:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمراً بتكليف الفريق الركن سعد عاتي الحربية بمنصب قائد شرطة محافظة ذي قار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تكليف الفريق الركن سعد حربية بمنصب قائد شرطة ذي قار first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تكليف الفريق الركن سعد حربية بمنصب قائد شرطة ذي قار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تكليف الفريق الركن سعد حربية بمنصب قائد شرطة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).