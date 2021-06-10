ناد امريكي متفائل بانضمام ميسي لصفوفه

2021/06/10 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال المالك المشارك لنادي انتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، جورجي ماس، إنه متفائل بإمكانية انضمام الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى ناديه، إذا ما قرر الرحيل عن برشلونة.وأوضح ماس / حسب صحيفة ميامي هيرالد/ أنه وشريكه في ملكية إنتر ميامي، اللاعب الدولي الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، اتفقا على ضرورة ضم مواهب عالمية من المستوى الأعلى إلى تشكيلة النادي، الذي يحتل حاليا المركز الحادي عشر بين فرق القسم الشرقي بالدوري الأمريكي لكرة القدم.و تابع : أنا متفائل بأن ميسي سيدافع عن ألوان إنتر ميامي.وأضاف ماس: ديفيد (بيكهام) وأنا نعمل بكل جدية بالفعل، ونحن نطمح إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين، وميسي هو أفضل لاعب في جيلنا ويعتبره البعض الأفضل على مر العصور.وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع برشلونة في الـثلاثين من الشهر الحالي، بينما قال رئيس "البارسا"، خوان لابورتا، إن المحادثات الخاصة بتجديد عقد "البرغوث"، تحقق تقدما.وكانت وسائل إعلام إسبانية، ذكرت إن برشلونة اقترح عقدا على ميسي لمدة عشرة أعوام، على أن يلعب الموسمين المقبلين في صفوف برشلونة، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب بموسمين آخرين في صفوف إنتر ميامي، ثم يعود إلى برشلونة كسفير لمدة ستة اعوام./انتهى3

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