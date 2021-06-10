2021/06/10 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية ، بعملتين منفصلتين ، القبض على ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالاسلحة والبشر في بابل.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات : " تم القبض على اثنين من تجار الاسلحة بالجرم المشهود وبحوزتهما (٥) بنادق كلاشنكوف و (١٩) مسدسا مختلفة الانواع و (٣) حاويات BKC و (٥٧) شريطا لاسلحة مختلفة ".واضاف البيان :" تم في عملية ثانية القاء القبض على احد المتاجرين بالبشر بعد تشكيل فريق عمل مختص ومداهمة منزله استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة .وقد تم العثور على (طفلة) داخل منزله ، اعترف من خلال التحقيق قيامه بشرائها بمبلغ ( 6 ) ملايين دينار لغرض المتاجرة بها ".واوضح انه :" تم تدوين اقوالهما ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف ، واتخاذ الاجراءات القانونية بالاسلحة المضبوطة و الطفلة المتاجر بها"./انتهى3

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