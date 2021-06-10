صحة السليمانية تحذر من احتمال تفشي الكوليرا

2021/06/10 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية من انتشار وباء الكوليرا، مطالبة بالدعم من منظمة الصحة العالمية....

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