القبض على عنصرين ارهابيين في ديالى

2021/06/10 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على عنصرين ارهابيين في محافظة ديالى.

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