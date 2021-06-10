محتجون عراقيون يغلقون مبنى الحكومة المحلية في ذي قار

2021/06/10 | 13:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم العشرات من الخريجين في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، على إغلاق مبنى ديوان المحافظة....

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