الاستخبارات العسكرية: ضبط عبوات وألغام وادوات تفجير في الانبار

2021/06/10 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، ضبط كمية من الالغام والعبوات وادوات تفجير في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوجين الثاني والثالث للواء المشاة الثامن و استخبارات اللواء من ضبط ٦٣ صاعق تفجير، و٦٠ مسطرة تفجير، اضافة الى ٤٨ عبوة مختلفة الأشكال، و١٥ لغم مضاد للدروع في قضائيي عنه وراوة بمحافظة الانبار".

واشارت المديرية الى، أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا وتحت السيطرة".

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