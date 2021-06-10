2021/06/10 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ضبط حاويتين محملة بدراجات نارية و هوائية مستعملة في كمرك بوابة البصرة .

وذكرت الهيئة في بيان أن “الكمارك تعلن عن قيام كوادرها في مركز كمرك بوابة البصرة بضبط حاويتين تحمل احدها دراجات نارية مستعملة والثانية تحمل دراجات هوائية مستعملة واجهزة رياضية وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة مخالفة لضوابط و شروط الاستيراد”.

واوضحت أن “عملية الضبط، تمت استناداً الى المعلومة الواردة من هيئة المنافذ الحدودية و جهاز المخابرات الوطني”.

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