القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يصدر توجيها عسكريا

2021/06/10 | 13:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، بضبط الحدود العراقية مع سوريا، فضلا عن تعزيز تلك المناطق بالقطعات العسكرية.

وذكر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في تغريدة تابعها NRT عربية (10 حزيران 2021)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية واجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية".

واضاف "‏نواصل تكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز التنسيق بين اجهزتنا الامنية والاستخبارية كافة".

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